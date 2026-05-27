Про це повідомили у поліції Волинської області.

Що відомо про аварію на Волині?

ДТП сталася близько 15:30 у селі Мокрець, що у Ковельському районі.

Унаслідок автопригоди постраждали 2 водії та 7 пасажирів автобуса, з яких – 5 дітей. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварії.

Аварія у селі Мокрець / Фото Нацполіції

До слова, 26 травня у Бельгії також сталася аварія за участі шкільного автобуса. Він потрапив під поїзд. Повідомляли про 4 загиблих: 2 підлітків віком від 12 до 15 років, їхнього 27-річний супроводжуючого та водія автобуса.