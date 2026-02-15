Правоохоронці готуються оголосити про підозру чоловікові. Про це повідомили у поліції Рівненщини.
Дивіться також У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, травмувавши 3 людей
Що відомо про обставини трагедії?
У суботу, 14 лютого, близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення від 71-річної рівнянки про конфлікт у квартирі на вулиці Назара Небожинського. За словами жінки, її 36-річний син перебував у стані ймовірного наркотичного сп'яніння, вимагав гроші і почав сварку з матір'ю та батьком.
Під час конфлікту чоловік облив бензином 74-річного батька та підпалив його. Від отриманих опіків чоловік загинув на місці. На місце оперативно прибули рятувальники, які евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У нього відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловіку.
Що відомо про інші трагічні випадки в Україні?
14 лютого у мережі повідомляли, що під час затримання правоохоронцями померла людина. Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік нібито кричав що в нього є військовий квиток та проблеми з серцем, але його не слухали.
Днем раніше, у Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату Ф-1 у квартирі, внаслідок чого загинув власник оселі. Зловмисника затримали, його підозрюють в умисному вбивстві.
В Одесі у сміттєвому контейнері виявили мертве немовля, поліція відкрила кримінальне провадження і встановила особу матері. 37-річна матір, позбавлена батьківських прав, отримала медичну допомогу в лікарні, слідчі з'ясовують обставини події.