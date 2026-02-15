Правоохоронці готуються оголосити про підозру чоловікові. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Що відомо про обставини трагедії?

У суботу, 14 лютого, близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення від 71-річної рівнянки про конфлікт у квартирі на вулиці Назара Небожинського. За словами жінки, її 36-річний син перебував у стані ймовірного наркотичного сп'яніння, вимагав гроші і почав сварку з матір'ю та батьком.

Під час конфлікту чоловік облив бензином 74-річного батька та підпалив його. Від отриманих опіків чоловік загинув на місці. На місце оперативно прибули рятувальники, які евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У нього відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловіку.

