Подробиці інциденту повідомили в поліції Чернівецької області. Там уточнили, що зловмисника вдалося затримати.

Що відомо про вибух гранати в Чернівцях?

Сутичка між невідомими особами сталася на вулиці Героїв Майдану. Один з учасників конфлікту кинув гранату, від вибуху якої травмувалося троє людей.

За попередніми даними, одну людину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці події. Також внаслідок вибуху пошкоджений автомобіль.

Правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Джерела Суспільного в поліції уточнили, що це військовий, який перебував у відпустці та був у стані алкогольного сп'яніння.

Слідство та з'ясування всіх обставин інциденту триває.

Наразі вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні поліції.

Варто уточнити, що за таке зловмиснику загрожує ув'язнення на термін від 3 до 7 років.

Зазначимо також, що того ж дня, 14 лютого на Рівненщині правоохоронці затримали дезертира, який викрав автівку та відкрив вогонь по поліціянтах.

