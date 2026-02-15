Подробиці справи розповіли в поліції Рівненщини. А під час обшуку в чоловіка вилучили заборонені предмети та наркотичні речовини.

Що відомо про дезертира, який відкрив вогонь по правоохоронцях?

Історія розпочалася ще 30 січня. Тоді 30-річний військовий звернувся до поліції з повідомленням про викрадення його автомобіля Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону.

Слідчі відкрили відповідне кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Знайти викрадену машину оперативникам вдалося того ж дня поблизу селища Клевань Рівненського району.

Нещодавно поліціянти змогли також встановити особу викрадача. Ним виявився 49-річний мешканець цього ж району, якого мобілізували в січні 2026 року.

Близько 6:40 ранку 14 лютого слідчо-оперативна група прибула до його будинку. Втім, чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях з вікна помешкання.

Спецпризначенцям вдалося оточити будівлю та вступити в перемовини з чоловіком. Згодом, після серії пострілів, зловмисник здався поліціянтам. Його затримали, під час операції ніхто не постраждав.

До того ж у ході обшуків поліціянти знайшли та вилучили в чоловіка пістолет, автомат, три пневматичні гвинтівки, штик-ніж, 29 холостих патронів, 7 гільз, трубку для куріння та фольгу із нашаруванням психотропу.

Фігуранту повідомили про підозру та затримали у процесуальному порядку: він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура,

– йдеться у повідомленні поліції.

