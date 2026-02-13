Про це пише Національна поліція та Офіс Генерального прокурора.

У чому підозрюють жителя Буковини?

Пошукову операцію почали 10 лютого, коли стало відомо про зникнення 13-річної дівчинки. Як з'ясували правоохоронці, її викрав чоловік, який заманив малолітню дівчинку, пообіцявши, що підвезе її.

Однак автівка ймовірного викрадача поїхала не до місця призначення, а до одного з населених пунктів у Чернівецькому районі.

Дитина утримувалася в помешканні родичів підозрюваного, доки її не знайшли. Коли він дізнався, що дівчинку розшукують, то перевозив її між різними будинками в межах села Тарашани. На щастя, чоловік не встиг нічого з нею зробити, її життю та здоров'ю загрози немає. 13-річна дитина водночас постраждала психологічно.

Однак чоловік може сісти до в'язниці. Адже поліцейські підозрюють його у вчиненні двох серйозних злочинів. Він не лише незаконного позбавив дитину, але й ще в авто викрав її особисті речі та мобільний телефон, які згодом викинув з автівки. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень.

Дитину знайшли через 2 дні. Тоді вдалося з'ясувати головні деталі викрадення дитини. Як розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури Людмила Кініщук, чоловік постійно змінював маршрут і до того ж заспокоював дитину вигаданими поясненнями. Дівчинка розповіла, що так і не зрозуміла, чому чоловік не їде туди, куди вона вказала.

Свої мотиви правоохоронцям він наразі теж не пояснює. З дівчинкою працюють психологи,

– розповіла Кініщук.

Для розслідування злочинів проведуть експертизи. Прокуратура наполягатиме, щоб чоловіка взяли під варту.

Що передувало?