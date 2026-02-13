Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Що кажуть прокурори про знущання з 2 дівчат з боку опікунки в Полтавській області?

За даними слідства, опікунка змушувала 16-річну та 13-річну дівчат дві доби стояти на колінах без їжі.

Вони були обмежені у сні й фізіологічних потребах. Наразі дівчата проживають на Харківщині, зі старшим братом,

– розповіли прокурори.

Правоохоронці встановили, що після того, як матір позбавили батьківських прав, опіку над дівчатами взяла їхня 30-річна рідна сестра.

"У вересні 2025 року дівчата без дозволу з'їли солодощі. За це сестра насипала у куток гречку та сіль і змусила дітей стати на коліна. Також вона побила їх металевою лопаткою для взуття з такою силою, що на голові та тілі молодших сестер утворилися синці та садна", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Зрештою, коли опікунки не було вдома, дівчатка втекли. Правоохоронці розшукали їх у Полтаві. За цим фактом одразу було розпочато досудове розслідування.

Потерпілих допитали в спеціалізованому центрі підтримки дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками, – "Барнахус". За результатами зібраних доказів та висновками судово-медичних експертиз жінці повідомлено про підозру в катуванні, за це вона може отримати покарання у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі.

Наразі у справі триває досудове розслідування. У Полтавській обласній прокуратурі додатково нагадали, що опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси.

У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу й особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім'ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі та виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини,

– зазначив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій.

