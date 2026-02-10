Як зазначає Офіс генпрокурора, матір це робила, аби дитина не виходила з дому.
Що відомо про знущання із 17-річної дівчини?
Про знущання з дівчини дізналися після того, як їй вдалося втекти на вулицю з ланцюгами на тілі. Її фото поширили у чат громади, а потім вони потрапили до старости та поліції.
Виявляється, неповнолітню з інвалідністю І групи та синдромом Дауна жінка приковувала за руку та ногу металевими ланцюгами із замком.
Так дівчина проводила день, а вночі її прив'язували до ліжка тканинним ременем.
Наразі вихованка перебуває у лікувально-реабілітаційному закладі, де їй надають медичну та психологічну допомогу.
Виховательці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також відсторонили від роботи з дітьми.
Довідково. У період з 12 грудня 2025 по 12 січня 2026 в Україні перевірили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. За цей час перевірили умови проживання понад 26 тисяч дітей.
Інші випадки знущання із дітей
Виховательку дитячого будинку на Київщині підозрюють у фізичному та психологічному насиллі над 5 дітьми. Вона не давала їм їсти та пити.
А на Хмельниччині сусід напоїв 9-річного хлопчика алкоголем, після чого відправив дитину додому. Вона зайшла у снігові замети й замерз на смерть.
Ще один неприпустимий випадок стався на Київщині. Там 59-річний дідусь заманив на горище свою 9-річну внучку і вчинив над нею сексуальне насильство.