Як зазначає Офіс генпрокурора, матір це робила, аби дитина не виходила з дому.

Дивіться також Вбивство підлітка на фунікулері: захист намагається оскаржити довічне, відбулося перше слухання

Що відомо про знущання із 17-річної дівчини?

Про знущання з дівчини дізналися після того, як їй вдалося втекти на вулицю з ланцюгами на тілі. Її фото поширили у чат громади, а потім вони потрапили до старости та поліції.

Виявляється, неповнолітню з інвалідністю І групи та синдромом Дауна жінка приковувала за руку та ногу металевими ланцюгами із замком.

Так дівчина проводила день, а вночі її прив'язували до ліжка тканинним ременем.

Наразі вихованка перебуває у лікувально-реабілітаційному закладі, де їй надають медичну та психологічну допомогу.

Виховательці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також відсторонили від роботи з дітьми.

Довідково. У період з 12 грудня 2025 по 12 січня 2026 в Україні перевірили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. За цей час перевірили умови проживання понад 26 тисяч дітей.

Інші випадки знущання із дітей