Водночас прокуратура продовжує наполягати саме на довічному позбавленні волі. Про це повідомляє генпрокурор України Руслан Кравченко.

Як пройшло засідання?

Руслан Кравченко повідомив, що обвинувачений та його захист намагалися перевести справу в закритий режим ще на початку розгляду, зокрема, подали клопотання про заборону фото та відеофіксації для ЗМІ, але суд відмовив.

На його думку, це суспільно резонансна справа, тому люди мають право знати, що відбувається в суді. Генеральний прокурор також наголосив, шо сторона захисту оскаржує вирок суду першої інстанції від 22 вересня 2025 року.

Моя позиція як прокурора у цьому провадженні принципова і незмінна: вирок Шевченківського районного суду є законним і повністю обґрунтованим. Відсутність каяття. За весь час судового процесу ані у словах, ані в поведінці не було ні жалю, ні усвідомлення скоєного. Нічого не змінилося і сьогодні. Лише зухвалість і цинічні маніпуляції,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, обвинувачений Артем Косов вкотре надає суперечливі показання стосовно вбивства. Спершу він заявляв, що "вирішив зробити кидок через стегно", а на засіданні 9 лютого розповів версію про "випадкове падіння".

Пізніше Артем Косов заявив, мовляв, Максима "випадково штовхнув хтось інший". Попри це, свідки своєю чергою розповіли, що його дії стосовно підлітка були навмисними. Про це свідчать і висновки низки експертиз.

"Тілесні ушкодження Максиму завдані внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія про необережність чи випадковість виключена. У цій справі немає "сірих зон". Є вбита дитина. І повинна бути відповідальність, від якої не втекти жодною новою версією", – наголосив Кравченко.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?