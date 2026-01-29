Численні удари припали по голові, які виявилися смертельними. Про це пише поліція Києва.
Що відомо про вбивство пенсіонерки у Києві?
Поліція отримала повідомлення від 34-річної місцевої мешканки про те, що її одинока бабуся уже кілька днів не виходить на зв'язок. А приїхавши до квартири, вона виявила її тіло зі слідами побиття.
Слідство встановило, що місцевий мешканець напередодні мав конфлікт із померлою, в якої орендував кімнату.
Прийшовши до квартири, чоловік звинуватив літню жінку у розповсюдженні нібито неправдивої інформації про те, що він заборгував їй кошти.
Під час спілкування жінка нагадала йому про неповернутий борг – три тисячі гривень, на що зловмисник обурився, схопив залізний кухонний черпак та завдав їй численних ударів по голові. Потерпіла загинула на місці події через численні травми голови та велику крововтрату,
– розповіли у поліції Києва.
Підозрюваного розшукали та затримали. Встановлено, що це 68-річний росіянин. Він тривалий час проживав у Києві та займався підсобними роботами.
Вбивство пенсіонерки у Києві: дивіться відео
За умисне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою.
