Численні удари припали по голові, які виявилися смертельними. Про це пише поліція Києва.

Дивіться також Вбивство мера Сімеїзу в Криму: підозрюваного затримали після понад десяти років пошуків

Що відомо про вбивство пенсіонерки у Києві?

Поліція отримала повідомлення від 34-річної місцевої мешканки про те, що її одинока бабуся уже кілька днів не виходить на зв'язок. А приїхавши до квартири, вона виявила її тіло зі слідами побиття.

Слідство встановило, що місцевий мешканець напередодні мав конфлікт із померлою, в якої орендував кімнату.

Прийшовши до квартири, чоловік звинуватив літню жінку у розповсюдженні нібито неправдивої інформації про те, що він заборгував їй кошти.

Під час спілкування жінка нагадала йому про неповернутий борг – три тисячі гривень, на що зловмисник обурився, схопив залізний кухонний черпак та завдав їй численних ударів по голові. Потерпіла загинула на місці події через численні травми голови та велику крововтрату,

– розповіли у поліції Києва.

Підозрюваного розшукали та затримали. Встановлено, що це 68-річний росіянин. Він тривалий час проживав у Києві та займався підсобними роботами.

Вбивство пенсіонерки у Києві: дивіться відео

За умисне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою.

Останні кримінальні новини