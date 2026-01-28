Про досудове розслідування розповіли в Офісі Генерального прокурора, а також деталі повідомили в Національній поліції України.

Як затримали підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу 2013 року?

Прокурори розповіли, що після понад десяти років розшуку правоохоронці встановили місце перебування та затримали особу, підозрювану в умисному вбивстві мера селища Сімеїз, скоєному у лютому 2013 року.

Після відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження правоохоронцям вдалося встановити місце перебування підозрюваного. 28 січня його затримали у Львові. Виявили, що це неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження.

За даними слідства, нападник заздалегідь відстежував маршрут і графік потерпілого, підготував вогнепальну зброю та транспорт. Злочин було вчинено вранці поблизу будівлі селищної ради у громадському місці. Після нападу він зник та тимчасово виїхав за межі України.

Зараз триває розслідування. Вживаються заходи для повного встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про вбивство мера в Криму в лютому 2013 року?