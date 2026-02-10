Про таке поінформували в поліції Київської області. Правоохоронці повідомили жінці про підозру.

Як вихователька знущалася з дітей на Київщині?

Як повідомляє слідство, 50-річна вихователька протягом 2023 – 2024 років знущалася з п'ятьох дітей віком від 3 до 14 років. Жінка нібито принижувала їхню гідність, не годувала, а також обмежувала в доступі до медичної допомоги та освіти.

До того ж робила вона це не сама. Особу іншої людини, імовірно причетної до знущань, наразі встановлюють поліціянти.

Варто зауважити й задокументований факт позбавлення дітей волі, примушування їх до фізичної роботи та використання вразливого стану малолітніх.

Наразі постраждалих від дій виховательки дітей влаштували до іншого дитячого будинку сімейного типу в Калинівській громаді. Там вони отримають належну допомогу та опіку.

А підозрюваній у знущанні з дітей жінці загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.Її підозрюють за частинами Кримінального кодексу України про катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також торгівлю людьми.

