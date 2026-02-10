Про таке поінформували в поліції Київської області. Правоохоронці повідомили жінці про підозру.
Як вихователька знущалася з дітей на Київщині?
Як повідомляє слідство, 50-річна вихователька протягом 2023 – 2024 років знущалася з п'ятьох дітей віком від 3 до 14 років. Жінка нібито принижувала їхню гідність, не годувала, а також обмежувала в доступі до медичної допомоги та освіти.
До того ж робила вона це не сама. Особу іншої людини, імовірно причетної до знущань, наразі встановлюють поліціянти.
Варто зауважити й задокументований факт позбавлення дітей волі, примушування їх до фізичної роботи та використання вразливого стану малолітніх.
Наразі постраждалих від дій виховательки дітей влаштували до іншого дитячого будинку сімейного типу в Калинівській громаді. Там вони отримають належну допомогу та опіку.
А підозрюваній у знущанні з дітей жінці загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.Її підозрюють за частинами Кримінального кодексу України про катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також торгівлю людьми.
Більше про випадки жорстокого ставлення до дітей
Нещодавно у селі Воля-Висоцька на Львівщині в одному з будинків знайшли мертвими трьох малолітніх дітей віком 2, 4 і 6 років. Причиною смерті стало отруєння чадним газом, що виник під час пожежі.
За попередніми даними слідства, 31-річна мати зранку залишила синів самих у зачиненому помешканні. Коли жінка повернулася додому ввечері, вона знайшла дітей непритомними.
На Хмельниччині трапилася ще одна смертельна трагедія. Там 9-річна дитина загинула від сильного переохолодження після того, як сусід напоїв її алкоголем. Хлопчик дезорієнтувався, зайшов у снігові замети й там замерз.
А у Київській області 59-річний дідусь заманив на горище свою 9-річну онуку і вчинив над нею сексуальне насильство.