Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що відомо про смерть трьох дітей на Львівщині?

За даними Департаменту, подія сталась увечері 7 лютого у селі Воля-Висоцька, що у Жовківській громаді Львівського району. Там в одному з приватних будинків знайшли тіла трьох хлопчиків 2, 4 та 6 років.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, вранці того дня 31-річна жінка зачинила своїх синів без нагляду в будинку. Повернувшись увечері, вона виявила дітей без свідомості, а у кімнаті помітила сліди займання. На виклик прибули медики, які констатували смерть дітей.

Встановлено, що хлопчики загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем,

– додали правоохоронці.

Попри пожежу на місце не викликали пожежників, зазначили у Департаменті та ДСНС.

Матір затримали правоохоронці. Місцева прокуратура вирішує щодо повідомлення їй про підозру через злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Слідство триває.

