Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Дивіться також На Львівщині швидка збила 10-річну дівчинку: водій був під наркотиками
Що відомо про смерть трьох дітей на Львівщині?
За даними Департаменту, подія сталась увечері 7 лютого у селі Воля-Висоцька, що у Жовківській громаді Львівського району. Там в одному з приватних будинків знайшли тіла трьох хлопчиків 2, 4 та 6 років.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, вранці того дня 31-річна жінка зачинила своїх синів без нагляду в будинку. Повернувшись увечері, вона виявила дітей без свідомості, а у кімнаті помітила сліди займання. На виклик прибули медики, які констатували смерть дітей.
Встановлено, що хлопчики загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем,
– додали правоохоронці.
Попри пожежу на місце не викликали пожежників, зазначили у Департаменті та ДСНС.
Матір затримали правоохоронці. Місцева прокуратура вирішує щодо повідомлення їй про підозру через злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Слідство триває.
Попередні схожі випадки
Раніше також на Львівщині водій приватної швидкої, який був під дією наркотиків, збив 10-річну дівчинку. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Дитину з травмами госпіталізували.
У Чернівцях чоловік намагався втекти під час перевірки документів та поранив військового ТЦК гострим предметом. У відповідь військовослужбовець застосував травматичну зброю.
До цього у Києві чоловік побив водія евакуатора та втік з місця події. Згодом нападника затримали. Потерпілий був у важкому стані в лікарні.