16 травня Приморський районний суд міста обрав неповнолітньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Водночас хлопець може вийти з СІЗО, внісши заставу у розмірі 66,5 тисяч гривень. Про це повідомило видання "Думська" із зали суду.

Що відомо про запобіжку для 17-річного студента?

Відомо, що прокуратура просила зробити засідання закритим, аргументуючи це захистом інтересів неповнолітнього. Однак підозрюваний, його мати та адвокат виступили проти, і суд залишив процес відкритим.

Захист студента стверджує, що під час його затримання поліція порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу щодо неповнолітніх.

Адвокатка зазначає, що не були дотримані ключові гарантії захисту: батьків одразу не повідомили про затримання, а адвоката не залучили під час процесуальних дій.

Також захист наголошує, що матір підлітка як законну представницю допустили до справи лише наступного дня після інциденту.

Матір Олександра заявила, що не погоджується з рішенням суду і планує його оскаржити.

Що відомо про сутичку за участі поліції на Сонячній?

14 травня увечері на вулиці Сонячній сталася сутичка за участі поліції. Поліцейські під час патрулювання попросили 33-річного чоловіка показати документи. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Під час спроби поліцейських затримати громадянина в ситуацію втрутилася група агресивно налаштованих перехожих. Вони почали блокувати рух службового авто та перешкоджати законним діям правоохоронців.

Один із присутніх молодиків, використовуючи металевий ланцюг, пошкодив службовий автомобіль поліції. Ним виявився 17-річний студент Олександр. Його затримали.

Інші сутички за участі поліції та цивільних

У селі Терлівка Хмельницької області 15 травня під час перевірки документів чоловік відкрив стрілянину по поліцейських.

За даними слідства, стріляв місцевий житель 1965 року народження. Він забіг на територію свого будинку, почав стріляти, а потім утік з місця події.

Унаслідок інциденту загинув капітан поліції Сергій Чорний, 33 роки. Його напарник, старший лейтенант Владислав Сандецький, отримав поранення і зараз перебуває в лікарні.

29 квітня на Рівненщині у селі Верба група оповіщення разом із поліцейським підійшла до чоловіка, щоб перевірити документи. У цей момент він раптово відкрив вогонь з автомата. Після цього чоловік утік. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство та розпочали спецоперацію з його розшуку. Згодом особу нападника встановили – це 48-річний Павло Калінін. Менш ніж за добу його затримали.