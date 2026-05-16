Відповідну інформацію повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерій Кравченко, передає "Новини.LIVE".

Яка ситуація з мобілізацією в Україні?

У рамках нещодавнього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Валерій Кравченко заявив, що протягом останніх чотирьох місяців кількість груп оповіщення ТЦК та СП у столиці зросла орієнтовно на 40%.

За його словами, такі заходи безпосередньо пов'язані з вимогами стосовно підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Водночас точну кількість відповідних груп виконувач обов'язків називати відмовився.

Добровольці майже закінчились, мобілізація відбувається всіма можливими і передбаченими чинним законодавством способами,

– сказав він.

Представник запевнив, що для цього залучені представники поліції та груп оповіщення, які працюють у формі та з нагрудними камерами, тому всі неправомірні дії можуть бути перевірені правоохоронними органами.

Водночас він уточнив, що минулого року в ТЦК розформували роти охорони та створили окремі взводи охорони й оповіщення, і згодом чисельність підрозділів оповіщення збільшили відповідно до чинних наказів.

Про що ще повідомили на засіданні?

Валерій Кравченко констатував, що повістки можуть вручати в громадських місцях, а також за місцем проживання чи роботи. Посадовець наголосив, що такі заходи проводять спільно з правоохоронцями в умовах воєнного стану.

На його думку, дії військовослужбовців ТЦК не порушують закону, коли йдеться про вручення повісток у громадських місцях. Він запевнив, що усі подібні заходи здійснюються згідно з чинним українським законодавством.

Які проблеми фіксують?

Нещодавно керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про критичну потребу продовження мобілізаційних заходів. За його словами, альтернативних варіантів для збереження держави станом на зараз немає.

У Верховній Раді кілька днів тому зареєстрували законопроєкти №15233 та №15234, які передбачають нові правила демобілізації та проходження військової служби під час воєнного стану, зокрема поетапну модель.

Водночас розглядають масштабну реформу територіальних центрів комплектування. Згідно з пропозиціями, наразі пропонують перехід до повністю цифрової моделі мобілізації та контроль за діями посадових осіб.