Чи можуть ТЦК заходити у громадський транспорт?
Тимчасовий виконувач обов'язків Київського міського ТЦК Валерій Кравченко заявив, що оповіщення населення може проводитися у громадських місцях, зокрема транспорті, а також за місцем проживання або роботи. Це може відбуватися і у межах розшукових заходів, які реалізуються спільно з військовими та правоохоронними структурами в умовах воєнного стану.
Кравченко також зазначив, що не вбачає порушень у діях працівників ТЦК, зокрема у громадських місцях, і додав, що подібні заходи проводяться в межах чинного законодавства.
У Києві посилили мобілізацію
У Києві за останні 3 – 4 місяці кількість груп оповіщення ТЦК та СП зросла на 40%.
У ТЦК зазначають, що окрім цього було змінено підходи до роботи взводів охорони та оповіщення, з подальшим розширенням їхньої кількості.