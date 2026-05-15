Про це Буданов сказав у новому інтерв'ю для The Times.

Що Буданов каже про мобілізацію?

Кирило Буданов зауважив, що українці, які сподіваються на зміну підходу до мобілізації, будуть розчаровані.

Він пояснив, що набір добровольців не може забезпечити потреби армії у необхідній кількості.

Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей йти добровольцями,

– додав керівник ОП.

Буданов також пообіцяв боротися з "ексцесами" з боку військових ТЦК, які фіксувалися на відео, зокрема випадками жорстокого поводження з мобілізованими.

Водночас він наголосив, що мобілізація має тривати, оскільки Україна веде "найжорстокішу повномасштабну, тотальну війну", в якій беруть участь мільйонні угруповання.

Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде,

– підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, у ЗМІ регулярно з'являються новини про конфлікти між військовими ТЦК та цивільними. Днями Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що кількість звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази.

За його словами, наразі зафіксовано 6 тисяч звернень громадян, у яких ідеться про застосування сили, використання балаклав та інші інциденти.

На тлі збільшення порушень Дмитро Лубінець запропонував створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі парламенту та уповноваженого з прав людини для напрацювання змін, адже, на його думку, громадяни мають почуватись у безпеці в установах ТЦК та СП.

Важливо! Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев у розмові з 24 Каналом також зазначив, що в Україні система мобілізації та рекрутингу працює не так ефективно як хотілося б. За його словами, ті, кого затримали і хто не має можливості "відкупитися", фактично потрапляють до війська без альтернативи. Військовий також запропонував провести аудит керівництва ТЦК та їхніх заступників, перевіряти їх на поліграфі, а також посилити можливості антикорупційних органів.

Як планують змінити процес мобілізації та роботу ТЦК?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації".

За словами авторів ініціативи, замість нинішньої моделі ТЦК мають працювати у форматі сервісних центрів – консультувати громадян, допомагати з документами та надавати роз'яснення щодо мобілізації.

Також законопроєкт передбачає розвиток електронного кабінету військовозобов'язаного, де можна буде перевіряти свій статус, інформацію про відстрочку, резерв чи придатність до служби. Окрім цього, пропонується запровадити електронні повістки: їх планують надсилати через цифрові канали із фіксацією отримання у системі.

На цей документ відреагував зокрема член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він заявив, що законопроєкт є особистою ініціативою одного з депутатів і не має підтримки профільного комітету чи Міністерства оборони.