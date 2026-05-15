Об этом сообщают Новости.LIVE.
Могут ли ТЦК заходить в общественный транспорт?
Временно исполняющий обязанности Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко заявил, что оповещение населения может проводиться в общественных местах, в частности транспорте, а также по месту жительства или работы. Это может происходить и в рамках розыскных мероприятий, которые реализуются совместно с военными и правоохранительными структурами в условиях военного положения.
Кравченко также отметил, что не видит нарушений в действиях работников ТЦК, в частности в общественных местах, и добавил, что подобные мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства.
В Киеве усилили мобилизацию
В Киеве за последние 3 – 4 месяца количество групп оповещения ТЦК и СП выросло на 40%.
В ТЦК отмечают, что кроме этого были изменены подходы к работе взводов охраны и оповещения, с последующим расширением их количества.