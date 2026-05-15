Чи може отримати "бронь" працівник, який не проходив БЗВП?

Головними умовами для отримання бронювання є взяття громадянина на військовий облік, офіційна робота на критично важливому підприємстві та своєчасне уточнення персональних даних в ТЦК. Лише за відсутності одного з критеріїв людині можуть відмовити в бронюванні. Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".

До юристів звернувся 25-річний чоловік, який хвилювався, чи можуть його забронювати на роботі, якщо він не пройшов базову військову підготовку.

Як зазначив юрист Сергій Богун, визначальним є статус військовозобов’язаного, який якраз з'являється після 25 років. До цього часу людина ще вважається призовником, а закон забороняє бронювати таких осіб.

Сам факт досягнення граничного віку призову відкриває юридичну можливість для роботодавця подати ваші дані на бронювання. Базова військова підготовка за своєю суттю не є обов’язковим фільтром для отримання відстрочки через бронювання. Вона була введена як альтернатива строковій службі для молоді, але її відсутність не позбавляє особу права на бронювання після переходу в категорію військовозобов’язаних,

– зазначив експерт.

Після 25 років людина вже підпадає під всі вимоги й права для військовозобов'язаних.

Юрист Владислав Дерій уточнив, що на військовому обліку громадянин рахуватиметься як військовозобов'язаний вже протягом одного місяця після досягнення 25-річчя. ТЦК автоматично оформлюють його в реєстрі.

Однак якщо відомості не змінили за цей термін, а людина хоче отримати відстрочку чи бронювання, то вона має звернутися до ТЦК за допомогою рекомендованого листа. У заяві прописується вимога змінити відомості в реєстрі "Оберіг". Також, за словами фахівця, це можна зробити через технічну підтримку Резерв+.

Владислав Дерій каже, що під час подання такої заявки варто посилатися на пункт 79 постанови Кабінету Міністрів №1487, яка покладає обов'язок внесення даних військовозобов'язаного на районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Одночасно з цим людина одразу присвоюється звання "солдата (матроса) запасу" із зазначенням другої категорії запасу.

Крім того, можна спробувати подати скаргу до Міністерства оборони, в якій заявити про бездіяльність працівників ТЦК.

Які дані важливі для бронювання?

Експерти нагадали, що бронювання працівників через роботу оформлюється у Дії. Під час цього процесу роботодавець передає такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

строк дії відстрочки;

відмітку про виконання вимог.

Тобто для бронювання не вимагається інформація про проходження працівником базової загальної військової підготовки.

Що таке БЗВП і чи можуть змінити законодавство про військовий вишкіл?

В Україні нещодавно з'явилася норма, аби працевлаштування чоловіків на державні посади відбувалося після проходження базової загальновійськової підготовки. Тобто вже через рік після закінчення воєнного стану деякі роботодавці будуть вимагати документ про проходження такого вишколу. Особливо це стосується посад в державних органах.

Паралельно в Україні запровадили Закон про національний спротив, який передбачає підготовку громадян до оборони держави. Відповідну ініціативу президент Володимир Зеленський вже підтримав своїм підписом.

Так у коледжах та університетах будуть активніше впроваджувати елементи БЗВП для студентів. Вони вивчатимуть деяку військову теорію, домедичну допомогу, правила поводження зі зброєю, основи безпеки та дії в умовах бойових загроз.

Прихильники таких змін кажуть, що це створить підготовлений резерв і зменшить проблеми з мобілізацією. Але при цьому таке законодавче рішення також містить ризики дискримінації під час працевлаштування та можливий тиск на молодь, яка не проходила підготовку через стан здоров’я, сімейні обставини чи навчання за кордоном.

Які нові законопроєкти щодо мобілізації з'явилися в Раді?

Народний депутат Максим Заремський вніс кілька проєктів. Один з них пропонує створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб для підвищення прозорості системи призову. Так законопроєкт під номером №15232 дозволить аналізувати персональні дані громадян щодо віку чи здоров'я й створювати черговість мобілізації.

Також нардеп пропонує запровадити принцип "справедливого бронювання". Це дозволило б військовозобов'язаним українцям платити внески для звільнення від мобілізації чи отримувати роботу на критично важливих підприємствах. Заремський вважає, що таким чином суспільна напруга може стати меншою.