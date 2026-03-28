Кого саме стосуються зміни згідно з законом №13347?

263 голосами "за" народні депутати підтримали нові норми закону, які передбачають обов'язкову військову службу перед роботою в державних органах. Проходження служби перевірятимуть у кандидатів-чоловіків, віком до 60 років, які планують працювати на державних посадах уперше. Про це йдеться в ухваленому законопроєкті №13347 Про підготовку громадян до національного спротиву.

Законодавці фактично змінили правила доступу чоловіків до державної служби. Аби почати працювати в державних органах центральної чи місцевої влади, чоловіки матимуть пройти військову службу, зокрема у військовому резерві або за програмою підготовки офіцерів запасу. Також вважається прийнятним проходження кандидатом базової військової підготовки. Однак обов'язковий військовий досвід стане обов'язковим для таких громадян через рік після скасування воєнного стану.

Як пише "Слово і діло", народний депутат Федір Веніславський зазначив, що норма закону буде обов'язковою для кандидатів на державну службу, в органах прокуратури чи Національної поліції. Чинності закон набуде після підпису президента.

До слова, ці норми не стосуються жінок. Для них порядок доступу до держслужби залишається незмінним. Також військовий досвід не потребуватиметься від осіб, які за станом здоров’я непридатні до військової служби.

Що передувало?