Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Як юнаки 2009 року народження можуть стати на облік?

У ТЦК нагадали, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;

пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок Резерв+.

Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:

захворювання;

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

Що буде, якщо не стати на військовий облік?

В Україні за порушення правил військового обліку або ігнорування виклику до ТЦК передбачені штрафи.

Адвокатка Олена Воронкова розповідала в коментарі "РБК-Україна", що розмір штрафу за порушення військового обліку під час воєнного стану сягає від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб.

Оскільки стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення каже, що отримати штраф можуть громадяни від 16 років, то 17-річні хлопці можуть отримати стягнення, якщо не стануть на військовий облік.

