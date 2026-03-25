Що варто знати про обов'язок жінок ставати на військовий облік?

Зараз в Україні жінок на рівні з чоловіками не призивають до війська примусово. А на облік мають ставати жінки, які мають медичну спеціальність – лікарки, медсестри, фельдшери тощо. Без добровільної заяви ні в якому випадку не можна мобілізувати жінку, навіть якщо вона перебуває на обліку. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Поліна Марченко.

Дивіться також Покращення в мобілізації та рішення щодо термінів служби: в Міноборони анонсували важливі зміни

За словами експертки, деяких жінок ставлять на військовий облік через те, що держава фіксує представниць професій, критичних для обороноздатності. Відповідно, медичні фахівці є корисними, адже зможуть надати допомогу в разі військової потреби.

Поліна Марченко зауважила, що ставати на облік та оновлювати свої дані обов'язково потрібно, адже на військовозобов'язаних жінок теж поширюється така норма. За невиконання вони, як і чоловіки, можуть внести відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Поліна Марченко Адвокат, засновниця Адвокатського бюро Поліни Марченко А якщо ТЦК направляють повістки, наприклад, для оновлення даних чи для проходження ВЛК, і жінка не з'являється, її дійсно подають у розшук. І більше того, вже є випадки, коли до жінки-медика, яка відмовилась проходити ВЛК, було застосовано кримінальну відповідальність за статтею 337.

Зазначимо, йдеться про статтю 337 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних зборів. Покарання за такі дії, після попередження керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи іншого органу, карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Що варто знати про можливість мобілізації жінок в Україні?