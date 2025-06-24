Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвокатки Олени Воронкової в коментарі виданню "РБК-Україна".

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Чи може ТЦК оштрафувати 17-річних хлопців

Розмір штрафу за порушення військового обліку під час воєнного стану сягає від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових і юридичних осіб.

Згідно з законодавством, неповнолітні хлопці також повинні стати на військовий облік. Зробити це потрібно в період із 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17 років.

Цей строк є єдиним для всіх і не залежить від місяця народження особи. Наприклад, якщо особа народилася в жовтні 2008 року, вона має зареєструватися на військовому обліку не пізніше 31 липня 2025 року,

– розповіла Воронкова.

Оскільки стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення каже, що отримати штраф можуть громадяни від 16 років, то 17-річні хлопці можуть отримати стягнення, якщо не стануть на військовий облік.

Як стати на військовий облік після досягнення 17 років

Хлопці можуть надати свої дані до ТЦК онлайн та під час особистого візиту. Вони можуть звернутися з цим питанням до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер платника податків та витяг про прописку. Українці, які перебувають за кордоном, мають змогу скористатися такою послугою в консульських установах. Також стати на облік хлопці можуть через мобільний застосунок Резерв+.