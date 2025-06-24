Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Елены Воронковой в комментарии изданию "РБК-Украина".

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Может ли ТЦК оштрафовать 17-летних парней

Размер штрафа за нарушение воинского учета во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Согласно законодательству, несовершеннолетние ребята также должны стать на воинский учет. Сделать это нужно в период с 1 января до 31 июля того года, когда им исполняется 17 лет.

Этот срок является единым для всех и не зависит от месяца рождения лица. Например, если человек родился в октябре 2008 года, он должен зарегистрироваться на воинском учете не позднее 31 июля 2025 года,

– рассказала Воронкова.

Поскольку статья 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях говорит, что получить штраф могут граждане от 16 лет, то 17-летние ребята могут получить взыскание, если не станут на воинский учет.

Как стать на воинский учет после достижения 17 лет

Ребята могут предоставить свои данные в ТЦК онлайн и во время личного визита. Они могут обратиться с этим вопросом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный номер налогоплательщика и выписку о прописке. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут воспользоваться такой услугой в консульских учреждениях. Также стать на учет ребята могут через мобильное приложение Резерв+.