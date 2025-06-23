Адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов в комментарии для РБК-Украина рассказал, как действовать, если остановили ТЦК и полиция, передает 24 Канал.
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Кто и какие документы может проверять на блокпостах
Полицейский может требовать у мужчин мобилизационного возраста предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.
Впрочем, на практике часто происходит другое. Полицейский останавливает авто, а дальше подходят представители ТЦК и начинают требовать документы. Юрист говорит, это незаконно. По его словам, сотрудники военкомата не имеют самостоятельного права проверять документы. Они могут делать это только в присутствии полицейского.
Также адвокат советует требовать, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировались на боди-камеры. В дальнейшем это позволит обжаловать неправомерные действия.
Когда говорят, что человек в розыске – это манипуляция
Трясов говорит, что часто представители ТЦК говорят человеку, что он находится в розыске, а потому его задерживают. Впрочем, это неправда.
Эксперт объяснил, что понятие "розыск" есть только в Уголовном процессуальном кодексе. Лицо в розыске – это подозреваемый, который не появляется к следователю.
Зато, ТЦК не имеет законного права объявлять человека в розыск. То же касается и "электронного кабинета Резерв+". Он не закреплен законодательно.
Поэтому адвокат в таких случаях советует:
- требовать предоставить определение суда об объявлении в розыск;
- спросить, в рамках какого уголовного производства человек находится в розыске и какой имеет процессуальный статус;
Если человека, несмотря на эти аргументы, все равно задерживают, ему следует:
- позвонить адвокату;
- вызвать следственно-оперативную группу по номеру 102;
- сообщить, что позвонит в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;
- обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.
Обратите внимание! Полиция не имеет права доставлять гражданина в ТЦК без составления протокола об административном задержании. Только после составления такого протокола полиция может передать лицо ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ – протокол о совершении административного правонарушения.