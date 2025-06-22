"Требует уточнения", "Снят с учета" и "Исключен с учета" – подробнее об этих и других статусах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Что означает каждый статус в Резерв+

Выявленные нарушения правил воинского учета

Такое сообщение в приложении Резерв+ обычно отображается тем, в отношении кого были выявлены определенные нарушения правил воинского учета.

Если лента для отображения статуса имеет красный цвет, по этому лицу было направление в органы Нацполиции для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: как можно быстрее обратиться в ТЦК, где вы находитесь на учете.

Требует уточнения

Этот статус означает, что гражданин есть в электронном реестре "Оберег", однако не закреплен ни за одним ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. ТЦК обновит данные, после чего обновленный статус будет автоматически загружен в приложение.

Обратите внимание! Записаться в ТЦК в электронную очередь можно онлайн по ссылке.

Исключен с учета

Соответствующий статус присваивают непригодным к военной службе по заключению ВВК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете. На этих граждан не распространяются правила относительно военнообязанных.

Снят с учета

Может отображаться лицам, которые:

– выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины;

– призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

– направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

– зачислены в военный оперативный резерв;

– в других случаях – по решению МОУ, СБУ, разведывательных органов Украины.

Данные в реестре "Оберіг" не найдены

Это сообщение означает, что данные о гражданине не оцифрованы или внесены некорректно.

Что делать: необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете.

Напомним, Минобороны планирует перевести все взаимодействие с ТЦК в цифровую форму, в частности постановку на учет и демобилизацию. Цифровизация имеет целью сделать процесс понятным и прозрачным для граждан.