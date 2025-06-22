"Потребує уточнення", "Знятий з обліку" та "Виключений з обліку" – детальніше про ці та інші статуси розповідає 24 Канал із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

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Що означає кожен статус у Резерв+

Виявлені порушення правил військового обліку

Таке повідомлення в застосунку Резерв+ зазвичай відображається тим, щодо кого було виявлено певні порушення правил військового обліку.

Якщо стрічка для відображення статусу має червоний колір, по цій особі було направлення до органів Нацполіції для доправлення в ТЦК та СП.

Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

Потребує уточнення

Цей статус означає, що громадянин є в електронному реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК.

Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. ТЦК оновить дані, після чого оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку.

Зверніть увагу! Записатись до ТЦК в електронну чергу можна онлайн за посиланням.

Виключений з обліку

Відповідний статус присвоюють непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.

Знятий з обліку

Може відображатися особам, які:

– вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України;

– призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

– направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

– зараховані до військового оперативного резерву;

– в інших випадках – за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.

Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено

Це повідомлення означає, що дані щодо громадянина не оцифровані або ж внесені некоректно.

Що робити: необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Нагадаємо, Міноборони планує перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму, зокрема постановку на облік і демобілізацію. Цифровізація має на меті зробити процес зрозумілим і прозорим для громадян.