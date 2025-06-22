"Потребує уточнення", "Знятий з обліку" та "Виключений з обліку" – детальніше про ці та інші статуси розповідає 24 Канал із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
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Що означає кожен статус у Резерв+
- Виявлені порушення правил військового обліку
Таке повідомлення в застосунку Резерв+ зазвичай відображається тим, щодо кого було виявлено певні порушення правил військового обліку.
Якщо стрічка для відображення статусу має червоний колір, по цій особі було направлення до органів Нацполіції для доправлення в ТЦК та СП.
Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.
- Потребує уточнення
Цей статус означає, що громадянин є в електронному реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК.
Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. ТЦК оновить дані, після чого оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку.
Зверніть увагу! Записатись до ТЦК в електронну чергу можна онлайн за посиланням.
- Виключений з обліку
Відповідний статус присвоюють непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.
- Знятий з обліку
Може відображатися особам, які:
– вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України;
– призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
– направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
– зараховані до військового оперативного резерву;
– в інших випадках – за рішенням МОУ, СБУ, розвідувальних органів України.
- Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено
Це повідомлення означає, що дані щодо громадянина не оцифровані або ж внесені некоректно.
Що робити: необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.
Нагадаємо, Міноборони планує перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму, зокрема постановку на облік і демобілізацію. Цифровізація має на меті зробити процес зрозумілим і прозорим для громадян.