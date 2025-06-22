Ймовірна причина – ТЦК та СП не оновив дані й залишив ваш обліковий статус як "військовозобов'язаний", але для розв'язання проблеми не треба їхати в ТЦК. Ознайомтеся з оновленою покроковою інструкцією від Міністерства оборони в матеріалі 24 Каналу.

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Як авторизуватися в Армія+

Оновлена інструкція допомагає у 80% випадків неуспішної авторизації. Однак таке оновлення даних може не спрацювати, якщо військовослужбовець проходить службу менш як 2 місяці.

Варіант №1 – Запит на виправлення даних у Резерв+

На головному екрані натисніть "Меню" – "Виправити дані онлайн" – "Я вже військовий". Після чого заповніть заявку і подайте її. На опрацювання піде 24 години.

Опісля цього зайдіть у Резерв+ – на військовому електронному документі має відображатися сіра стрічка "Знято", а в підставі зняття має бути написано "військовослужбовець". Після цього можна повторно авторизуватися в Армія+.

Зверніть увагу! Важливо обрати саме той ТЦК, через який ви мобілізувалися. Якщо ви пішли безпосередньо до частини, а не через ТЦК, то оберіть ТЦК за місцем реєстрації.

Варіант №2 – Видаліть та повторно встановіть Армія+ та подайте запит на уточнення даних

Цим способом ви можете скористатися, якщо попередній варіант із Резерв+ не спрацював, або якщо при спробі виправити дані онлайн ви бачите екран "Немає доступних категорій".

При авторизації в Армія+ оберіть пункт "Я точно чинний військовий" і заповніть заявку, яку опрацюють за 48 годин.

Опісля цього зайдіть в Армія+ – якщо нічого не змінилося, необхідно відкликати заявку і подати її ще раз.

Варіант №3 – Подайте звернення в стройову військової частини

Цим шляхом ви можете скористатися, якщо попередні два варіанти з Резерв+ та Армія+ не спрацювали.

Зверніться до стройової та попросіть підготувати список військових для оновлення даних. Вони мають відправити його по СЕДО до вашого ТЦК та СП. Форму звернення можна знайти за посиланням.

Як авторизуватися в Армія+: інструкція від Міноборони

До слова, Міноборони планує перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову форму, зокрема постановку на облік і демобілізацію. Цифровізація має на меті зробити процес зрозумілим і прозорим для громадян.