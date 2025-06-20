Окрім цього, за певних обставин їх можуть оголосити в розшук. Про це повідомляє 24 Канал.

Новини до теми Кого точно не мобілізують з 1 липня

Як можна перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку

Для того, щоб дізнатися, чи військовозобов'язаний громадянин не перебуває в розшуку, потрібно подати офіційний запит до ТЦК та СП за місцем реєстрації або ж скористатися застосунком "Резерв+".

Відповідно до законодавства, поліція за ініціативи ТЦК та СП може оголосити в розшук військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Зауважимо, що такі дії дозволені законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", постановою КМУ №921, яка регулює ведення військового обліку, а також низкою наказів Міністерства оборони.

Додамо, що для того, аби зняти себе з розшуку, необхідно особисто прийти у ТЦК, оплатити штраф після отримання відповідної постанови й оновити дані про себе. Якщо ж військовозобов'язаний боїться йти до військкомату, то може звернутися до адвоката.

Нагадаємо, що у червні 2025 року мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та придатними за станом здоров’я. Окрім цього, добровільно на службу можуть вступити жінки до 60 років, люди з інвалідністю та ті, хто має відтермінування через сімейні обставини.