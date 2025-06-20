Кроме этого, при определенных обстоятельствах их могут объявить в розыск. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как можно проверить, находитесь ли вы в розыске

Для того, чтобы узнать, не находится ли военнообязанный гражданин в розыске, нужно подать официальный запрос в ТЦК и СП по месту регистрации или же воспользоваться приложением "Резерв+".

В соответствии с законодательством, полиция по инициативе ТЦК и СП может объявить в розыск военнообязанного за уклонение от мобилизации. Заметим, что такие действия разрешены законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", постановлением КМУ №921, которое регулирует ведение воинского учета, а также рядом приказов Министерства обороны.

Добавим, что для того, чтобы снять себя с розыска, необходимо лично прийти в ТЦК, оплатить штраф после получения соответствующего постановления и обновить данные о себе. Если же военнообязанный боится идти в военкомат, то может обратиться к адвокату.

Напомним, что в июне 2025 года мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными и пригодными по состоянию здоровья. Кроме этого, добровольно на службу могут вступить женщины до 60 лет, люди с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам.