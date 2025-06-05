Хто підлягає мобілізації в червні 2025 року, а хто може стати до лав армії добровільно – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого можуть мобілізувати в червні

У червні отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування від служби.

Загалом мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні (повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними (повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Додамо, що добровільно вступити на військову службу можуть жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я, призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби, люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Варто зазначити, що 4 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про можливість служби за контрактом для громадян віком від 60 років. Таким чином вони зможуть підписати контракт терміном на один рік та долучитися до лав ЗСУ.