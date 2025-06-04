За відповідний урядовий законопроєкт №13235 проголосували 253 народні депутати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Новини до теми Паліса повідомив про наміри розширити "Контракт 18 – 24" на спеціальності, пов'язані з дронами

Як військовослужбовці зможуть поєднувати службу з навчанням

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах та коледжах без відриву від служби. На період її проходження вони отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії.

Зазначимо, що таким військовим гарантують право на навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. А також надання відпустки для складання іспитів.

Цим законопроєктом пропонується внести зміни до Законів України "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".

Як пояснювали раніше в Міноборони, дозвіл на навчання без відриву від служби надаватиметься командиром з’єднання або вищим командуванням на підставі рапорту військовослужбовців та оформлюватиметься наказом по військовій частині.

Нагадаємо, що українці, які уклали контракт на військову службу віком від 18 до 25 років у період з 24 лютого 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях протягом щонайменше шести місяців, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі одного мільйона гривень.

Варто зауважити, що після завершення контракту військовослужбовці можуть безплатно навчатися у навчальних закладах у межах державних квот та мають інші пільги.

До слова, за даними нардепа Гончаренка, сьогодні Верховна Рада також ухвалила у першому читанні проєкт закону щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Таким чином громадяни віком 60+ також зможуть служити.