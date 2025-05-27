Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив про наміри збільшити кількість спеціальностей пов'язаних з дронами, передає 24 Канал.

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Навчання операторів дронів

Як зазначив Павло Паліса, нині 80% уражень ворожої техніки та особового складу – це результат роботи розрахунків БпЛА. За його словами, заперечувати роль безпілотників у сучасній війні неможливо, на відміну від, наприклад, дискусій щодо ролі танків або артилерії.

Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт,

– йдеться в повідомленні.

Також йдеться про збільшення тривалості дії контракту, наприклад, на два роки. За словами Паліси, це вимушений крок через складніший процес навчання та адаптації операторів дронів порівняно з іншими піхотними спеціальностями.

Нагадаємо, що з лютого 2025 року в Україні діє спеціальний контракт для охочих до 25 років приєднатися до ЗСУ. Тільки станом на середину квітня 2025 року за "Контрактом 18 – 24" до числа оборонців долучилися близько 400 рекрутерів.