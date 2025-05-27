Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил о намерениях увеличить количество специальностей связанных с дронами, передает 24 Канал.

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Обучение операторов дронов

Как отметил Павел Палиса, сейчас 80% поражений вражеской техники и личного состава – это результат работы расчетов БпЛА. По его словам, отрицать роль беспилотников в современной войне невозможно, в отличие от, например, дискуссий о роли танков или артиллерии.

Рассматриваем расширение программы 18–24 на специальности, связанные с дронами. По моему мнению, это точно должен быть более длительный контракт,

– говорится в сообщении.

Также речь идет об увеличении продолжительности действия контракта, например, на два года. По словам Палисы, это вынужденный шаг из-за сложного процесса обучения и адаптации операторов дронов по сравнению с другими пехотными специальностями.

Напомним, что с февраля 2025 года в Украине действует специальный контракт для желающих до 25 лет присоединиться к ВСУ. Только по состоянию на середину апреля 2025 года по "Контракту 18 – 24" в число защитников присоединились около 400 рекрутеров.