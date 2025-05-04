Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Какие результаты показывает контракт 18 – 24

Источники издания в Генштабе рассказали, что по состоянию на середину апреля присоединиться к ВСУ по контракту 18 – 24 согласилось около четырех сотен рекрутов.

Сначала для юношей на выбор были доступны только шесть бригад. В Генштабе говорят, что за первые несколько месяцев примерно четверть желающих выбрали для себя 72 механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

Для кого-то работает сарафанное радио, кто-то о нас много слышал,

– объясняет такой выбор пресс-офицер.