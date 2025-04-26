Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Зачем молодежь выбирает "Контракт 18 – 24"

20-летний Павел Брошков имеет шестимесячную дочь Полину и хочет уберечь ее от ужасов войны. Сам он рос во время российско-украинской войны, поэтому не хочет, чтобы дочь знала, что означает "война", или даже слышала его. К тому же парень мечтает купить квартиру для своей семьи.

Также Павел считает военную службу своим долгом, хотя его молодая жена боится за судьбу мужа.

18-летний Юрий Бобрышев стал первым участником программы "Контракт 18 – 24". Когда ему было 15, он сбежал из оккупированной Волновахи в Донецкой области. Там погиб брат Юрия.

Я видел слишком много тел. Как только я уехал, я захотел пойти воевать,

– говорит парень.

Другие пять участников, опрошенные Reuters, заявили, что хотят не только заработать, но и защитить родину, потенциально построить военную карьеру, иметь больший контроль над своей судьбой, чем просто быть призванными.

Через некоторое время юношей отправят в боевые подразделения. Сейчас они готовятся – и понимают, что это труднее, чем казалось.

Первый опыт имитации артиллерийских обстрелов и атак с беспилотников стал для некоторых шоком, отмечают журналисты.

"Это как TikTok и реальная жизнь: есть большая разница. На видео это выглядит так круто, так легко, а на самом деле это не так", – сказал 24-летний Захарий Шатько, друг Павла Брошкова.

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