Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Навіщо молодь обирає "Контракт 18 – 24"

20-річний Павло Брошков має шестимісячну доньку Поліну і хоче вберегти її від жахів війни. Сам він ріс під час російсько-української війни, тож не хоче, щоб донька знала, що означає "війна", чи навіть чула його. До того ж хлопець мріє купити квартиру для своєї сім'ї.

Також Павло вважає військову службу своїм обов'язком, хоча його молода дружина боїться за долю чоловіка.

18-річний Юрій Бобришев став першим учасником програми "Контракт 18 – 24". Коли йому було 15, він утік з окупованої Волновахи на Донеччині. Там загинув брат Юрія.

Я бачив занадто багато тіл. Як тільки я поїхав, я захотів піти воювати,

– каже хлопець.

Інші п'ять учасників, опитані Reuters, заявили, що хочуть не тільки заробити, але й захистити батьківщину, потенційно побудувати військову кар'єру, мати більший контроль над своєю долею, ніж просто бути призваними.

За деякий час юнаків відправлять у бойові підрозділи. Наразі вони готуються – і розуміють, що це важче, ніж здавалося.

Перший досвід імітації артилерійських обстрілів і атак з безпілотників став для декого шоком, зауважують журналісти.

"Це як TikTok і реальне життя: є велика різниця. На відео це виглядає так круто, так легко, а насправді це не так", – сказав 24-річний Захарій Шатько, друг Павла Брошкова.

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