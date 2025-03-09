Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Які посади обирають українці

Про найбільш запитувані посади розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.

Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена,

– сказав він.

За словами Самохіна, фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, які передбачає контракт, зокрема:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

гранатометник;

помічник гранатометника;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Нагадаємо, за програмою "Контракт 18 – 24" новобранці отримують фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень. Ці виплати відбуватимуться паралельно із наданням грошового забезпечення до 120 тисяч гривень, які передбачене для військовослужбовців, та доплат за бойові завдання.