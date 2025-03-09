Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Які посади обирають українці
Про найбільш запитувані посади розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.
Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена,
– сказав він.
За словами Самохіна, фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, які передбачає контракт, зокрема:
- стрілець;
- старший стрілець;
- стрілець-снайпер;
- стрілець-санітар;
- гранатометник;
- помічник гранатометника;
- старший гранатометник;
- розвідник;
- старший розвідник.
Нагадаємо, за програмою "Контракт 18 – 24" новобранці отримують фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень. Ці виплати відбуватимуться паралельно із наданням грошового забезпечення до 120 тисяч гривень, які передбачене для військовослужбовців, та доплат за бойові завдання.