Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Які посади обирають українці

Про найбільш запитувані посади розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.

Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена,
– сказав він.

За словами Самохіна, фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, які передбачає контракт, зокрема:

  • стрілець;
  • старший стрілець;
  • стрілець-снайпер;
  • стрілець-санітар;
  • гранатометник;
  • помічник гранатометника;
  • старший гранатометник;
  • розвідник;
  • старший розвідник.

Нагадаємо, за програмою "Контракт 18 – 24" новобранці отримують фінансові бонуси у вигляді 1 мільйона гривень. Ці виплати відбуватимуться паралельно із наданням грошового забезпечення до 120 тисяч гривень, які передбачене для військовослужбовців, та доплат за бойові завдання.