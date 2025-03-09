Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какие должности выбирают украинцы

О наиболее востребованных должностях рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Виктор Самохин.

Молодежь у нас более драйвовая, и они все почему-то хотят быть или разведчиками, или снайперами. Мы предлагаем в зависимости от наличия должности, количество должностей у нас ограничено,

– сказал он.

По словам Самохина, специалисты по рекрутингу предлагают молодежи весь перечень должностей, которые предусматривает контракт, в частности:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

гранатометчик;

помощник гранатометчика;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Напомним, по программе "Контракт 18 – 24" новобранцы получают финансовые бонусы в виде 1 миллиона гривен. Эти выплаты будут происходить параллельно с предоставлением денежного обеспечения до 120 тысяч гривен, которые предусмотрено для военнослужащих, и доплат за боевые задачи.