Как получить военный билет, нужно ли носить с собой бумажную версию и другие важные нюансы, которые стоит знать – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также В Резерв+ обновили данные 1,5 миллиона украинцев со всего мира: какие страны самые активные
Юридическая сила электронного документа
Отныне электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.
Заметим, что в течение месяца с тех пор Резерв+ появился, от 18 мая до 18 июня, через программу можно было только обновлять военно-учетные данные. Фактически, документ в приложении не имел юридической силы, работники ТЦК не принимали его во внимание.
И, с сегодняшнего дня, электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу, а потому его можно показывать для проверки правоохранительным органам и ТЦК.
По ощущениям будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+ – цифровизация неотвратима,
– прокомментировала сегодняшние нововведения заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
Поэтому, ответ на вопрос, нужно ли с собой носить бумажный военный билет или приписное свидетельство, отвечаем – нет. Достаточно сгенерированного QR-кода в приложении Резерв+.
Кроме того, через приложение можно сообщать, что данные гражданина не найдем, а военным осуществлять процедуру снятия с учета.
Как получить военный документ в Резерв+
Чтобы получить электронный военно-учетный документ нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.
Затем в приложении на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF": нужно нажать на нее и на экране появится электронная версия военного билета.
Там будут указаны военно-учетная специальность пользователя, его персональные данные, находится ли он на учете и прочее. Там также будет указано, проходили ли вы ВЛК.
Самое главное – на странице будет сгенерирован уникальный QR-код.
Видеоинструкцию, как получить документ:
Почему может быть недоступным военный документ в Резерв+
QR-код пока появился не у всех пользователей приложения Резерв+. Однако, в Минобороны объяснили, что вскоре абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа.
"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями. Буквально в течение нескольких дней абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", – сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Что делать военным на фронте, если в Резерв+ они "в розыске"
Статус "в розыске" в мобильном приложении Резерв+ обычно присваивают тем, кто нарушил правила воинского учета. В первые дни функционирования приложения этот статус мог ошибочно указываться в приложении.
В Минобороны сообщали, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске" – он безосновательно отображался у более 700 тысяч украинцев.
Если этот статус все еще указан в вашем профиле – есть смысл обратиться в ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете.
Однако, если пользователь является действительным военнослужащим, то такой его статус однозначно является ошибкой. Команда мобильного приложения Резерв+ налаживает взаимодействие между реестрами, чтобы все военные были исключены из учета.
Функционал "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"
Вместе с запуском QR-кода, Минобороны добавили новую функцию в приложении Резерв+, которая поможет военнослужащим исправить ошибку, если их статус в приложении показывает, что они до сих пор на учете.
"Мы запустили дополнительный функционал, кроме генерации QR-кода была запущена функция "Я военнослужащий, но до сих пор на учете". Военные, которые видят, что они до сих пор на учете, подают электронный запрос и уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и СП исправят, через запрос в соответствующую воинскую часть о факте о принятии человеком обязанности по военной службе", – рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
К теме Что делать, если в Резерв+ получили уведомление "в розыске"
Исправление данных в Резерв+
Также теперь в Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:
- Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".
- Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.
Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.
Ранее, чтобы исправить эти данные мужчины должны были прибыть с документами в ТЦК.
Обновление данных военнообязанных: актуально
- Резерв+ – простой и удобный инструментов для обновления военно-учетных данных, что можно сделать также и через ТЦК и ЦНАП. По последним данным, им воспользовались уже более 1,5 миллиона граждан.
- Резерв+ доступен и для тех, кто сейчас живет за рубежом.
- В Минобороны говорят, что через мобильное приложение повестки не будут рассылать. Работу над этим функционалом вроде бы даже не ведут.
- До 16 июля все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или Резерв+.