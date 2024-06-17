Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что через Резерв+ обновили данные больше всего мужчин призывного возраста. По ее словам, меньше всего военнообязанных обновили данные через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Что известно об обновлении данных через Резерв+

Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через мобильное приложение,
– заявила заместитель Рустема Умерова.

По ее словам, среди пользователей приложения есть 210 000 военнообязанных женщин.

Активно обновляют данные за рубежом в:

  • Польше,
  • Германии,
  • Чехии,
  • Канаде,
  • США.

Екатерина Черногоренко заявила, что данные также обновили:

  • через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) – более 233 000 украинцев,
  • через ТЦК и СП – 208 тысяч граждан Украины.

Чиновница в очередной раз напомнила, что обновить данные надо до 16 июля. Через приложение это можно сделать, загрузив его в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

Кстати, ранее более 700 тысяч украинцев после обновления данных через Резерв+ получили уведомление о том, что находятся в розыске. Тогда заместитель министра обороны объяснила, что это ошибка. Чтобы ее исправить:

  • надо прийти в ТЦК и СП;
  • ждать, если нет возможности посетить Территориальный центр.

Обновление данных через Резерв+: последние новости

  • В Минобороны Украины объяснили, что 17-летние украинцы за рубежом должны обновить данные. Это можно сделать через дипломатические учреждения, однако в приложении Резерв+ такой возможности нет.
  • Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что с 18 июня приложение Резерв+ будет иметь полную юридическую силу.
  • Однако электронных повесток через электронные кабинеты не будет, также через электронные средства коммуникации направлять на ВВК не могут.
  • Однако в министерстве уверяли, что в Резерв+ будет QR-код, который будет аналогом бумажного военного билета. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что QR-код позволит пересекать границу без бумажного документа.