Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что через Резерв+ обновили данные больше всего мужчин призывного возраста. По ее словам, меньше всего военнообязанных обновили данные через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Что известно об обновлении данных через Резерв+

Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через мобильное приложение,

– заявила заместитель Рустема Умерова.

По ее словам, среди пользователей приложения есть 210 000 военнообязанных женщин.

Активно обновляют данные за рубежом в:

Польше,

Германии,

Чехии,

Канаде,

США.

Екатерина Черногоренко заявила, что данные также обновили:

через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) – более 233 000 украинцев,

через ТЦК и СП – 208 тысяч граждан Украины.

Чиновница в очередной раз напомнила, что обновить данные надо до 16 июля. Через приложение это можно сделать, загрузив его в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

Кстати, ранее более 700 тысяч украинцев после обновления данных через Резерв+ получили уведомление о том, что находятся в розыске. Тогда заместитель министра обороны объяснила, что это ошибка. Чтобы ее исправить:

надо прийти в ТЦК и СП;

ждать, если нет возможности посетить Территориальный центр.

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