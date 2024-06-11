Стоит отметить, что такие лица не могут обновить свои данные через приложение Резерв+. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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Как обновить свои данные 17-летним украинцам
По словам Лазуткина, юношам необходимо лично явиться в дипломатические учреждения, принести свои документы и стать на воинский учет. После этого данные будут переданы в ТЦК и СП в Украине.
Это очень важно, потому что не так перегружает ТЦК теми людьми, которые должны были бы приезжать в Украину. Они смогут это сделать за рубежом и продолжить свое обучение, чтобы в будущем применить свои знания на благо Украины,
– подчеркнул он.
В Сухопутных войсках ВСУ ранее пояснили, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Минобороны сообщили, что в приложении Резерв+ появится не только QR-код, но и возможность удалить надпись "в розыске" для военнослужащих.
- По словам Федора Вениславского, представители ТЦК не имеют права задерживать военнообязанных, если лицо не находится в розыске.
- Он также отметил, что, что электронных повесток через электронные кабинеты не будет. Это также и касается направлений на ВВК