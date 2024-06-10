Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки объяснил, что право задерживать военнообязанных пока сохраняется только у работников Нацполиции.

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Задерживать военнообязанных может только полиция

Федор Вениславский пояснил в интервью "РБК-Украина", что полиция не задерживает лиц просто с целью уточнения их военно-учетных данных. Однако, если во время проверки документов оказывается, что гражданин Украины находится в розыске, то есть он уже должен был быть мобилизован и ему приходили повестки, то Национальная полиция имеет право задержать человека и передать его в соответствующие подразделения ТЦК и СП для дальнейших действий.

И здесь без разницы – до или после 16 июля (дата до которой граждане обязаны уточнить данные в ТЦК в соответствии с законом о мобилизации – 24 Канал),

– подчеркнул нардеп.

Кроме того, член комитета Верховной Рады подчеркнул, что только лица, которые находятся в розыске, могут быть принудительно доставлены в ТЦК и СП или на ВВК.

Вениславский также отметил, что военнообязанные лица объявляются в розыск Национальной полицией за неявку на вызовы или запросы ТЦК и СП.

"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", – заметил он.

Что еще рассказал о мобилизации Вениславский в интервью