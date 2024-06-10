Говорится о нюансе относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников. Об этом рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Будут ли вносить изменения в закон о мобилизации
Народные депутаты пока не планируют вносить изменения в новый закон о мобилизации. По словам Вениславского, некоторые проблемы можно решить без изменений в документе.
Он отметил, что сейчас нет вопиющих проблем с законом. Однако он признал существование одного нюанса, связанного с предприятиями, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников.
Это касается предприятий в сферах военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта и энергетики.
Для того, чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодня нет брони. Получилось несколько замкнутый круг,
– сообщил депутат.
Решением этой проблемы, по словам Вениславского, станет электронное бронирование через приложение Дія. Предприятия, которые имеют основания для бронирования, смогут подавать списки работников в Министерство обороны.
После верификации этих данных с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, информация автоматически будет обновляться в системе "Оберіг", и работники не будут получать повесток.
Мобилизация в Украине: последние новости
- По новому закону о мобилизации, у военнообязанных у военнообязанных украинцев есть 60 дней на то, чтобы обновить свои данные в ТЦК. По мнению Вениславского, сейчас никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет.
- Депутат также рассказал, что мужчины, которые добровольно пришли в ТЦК, без повестки, могут заключить контракт на 1 год. После того, как этот срок истек, они якобы добровольно смогут уволиться со службы.
- Уже с 16 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Он придаст полную юридическую силу электронному военно-учетному документу, в том числе – для пересечения границы.