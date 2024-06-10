Говорится о нюансе относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников. Об этом рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Будут ли вносить изменения в закон о мобилизации

Народные депутаты пока не планируют вносить изменения в новый закон о мобилизации. По словам Вениславского, некоторые проблемы можно решить без изменений в документе.

Он отметил, что сейчас нет вопиющих проблем с законом. Однако он признал существование одного нюанса, связанного с предприятиями, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников.

Это касается предприятий в сферах военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта и энергетики.

Для того, чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодня нет брони. Получилось несколько замкнутый круг,

– сообщил депутат.

Решением этой проблемы, по словам Вениславского, станет электронное бронирование через приложение Дія. Предприятия, которые имеют основания для бронирования, смогут подавать списки работников в Министерство обороны.

После верификации этих данных с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, информация автоматически будет обновляться в системе "Оберіг", и работники не будут получать повесток.

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