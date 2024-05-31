С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обязательное ношение военнообязанными учетных документов – их могут проверить полицейские и представители ТЦК. При отсутствии военно-учетного документа человека могут доставить в ТЦК.

Нововведения уже отражаются на украинской экономике. В IT-отрасли жалуются на критическую ситуацию с бронированием и нежелание иностранных клиентов работать с украинскими командами. Падает и посещаемость кафе и ресторанов – мужчины просто не ходят к ним, оставаясь дома. Но проблема не только в этом – отрасли, которые могут платить налоги на содержание армии, сокращаются или уходят в тень. А без живой экономики не будет и поддержки Вооруженных Сил.

Процедура бронирования, которая могла бы спасти ситуацию с бизнесами, до сих пор непрозрачна, а электронное бронирование через портал Дия Минобороны может запустить только в конце июня. Но чем дольше этот процесс длится, тем больше рисков возникает для украинских бизнесов и экономики в целом.

Как мобилизация влияет на ресторанную отрасль и что говорят сами рестораторы – читайте в материале 24 Канала.

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Падение доходов и изменение структуры клиентов

В сети ресторанов Холдинг эмоций "!FEST", которая объединяет заведения во Львове и по всей Украине, прокомментировали 24 Каналу, что мобилизация имеет ощутимое влияние как на бизнес-показатели, так и на внутреннюю структуру компании.

Уже после первого года полномасштабной войны в компании начали адаптировать обязанности линейных работников ресторанов и гостиниц, чтобы работу на определенных должностях могли чаще выполнять женщины,

– рассказывает Тарас Маселко, PR директор Холдинга эмоций "!FEST".

За последние месяцы в сети закрывают рекордно низкое количество открытых вакансий – всего 10 – 15 в неделю.

Но среди причин увольнений – не только мобилизация. Часть ребят увольняются и устраиваются на работу, где предоставляют бронирование.



Тарас Маселко / Фото "Твоє місто"

Всего среди работников ресторанов сети во Львове служат уже более 60 человек, говорят в компании.

Мобилизационные нововведения отразились и на посещаемости ресторанов.

Сейчас гости заведений – это на 80% женщины, а остальные – дети и молодежь , говорят в пресс-службе холдинга.

, говорят в пресс-службе холдинга. Из-за этого финансовые показатели ресторанов относительно прошлого мая упали ориентировочно на 35 – 45%.

Как работает бронирование Процедура бронирования дает возможность зарезервировать от мобилизации работников, критически важных для функционирования государства и экономики. Новый закон о мобилизации позволяет забронировать лиц, которые работают на предприятиях и в учреждениях, где установлены мобилизационные задачи или производятся товары и услуги, необходимые для Вооруженных Сил и других военных формирований.



Забронировать разрешено не более 50% военнообязанных от общего их количества по состоянию на дату подачи списка. Это ограничение может быть превышено в случае обоснованной необходимости.



Также забронировать могут работников органов государственной власти и других государственных учреждений: Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, судей и лиц на штатных должностях патронатных служб, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Украины. Критерии "экономического бронирования", которое бы позволило бронировать сотрудников с определенным уровнем зарплаты и уплаченных налогов независимо от отрасли, до сих пор не определены.

"Мобилизация затронет абсолютно все сферы"

"Мы понимаем, что эта мобилизация затронет абсолютно все сферы. На этот раз она глубже и шире", – прокомментировал 24 Каналу канадско-украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, соучредитель ряда известных ресторанов в Киеве и Львове.

Для нас, как для операторов ресторанного бизнеса, это создает новые сложности. Потому что ты постоянно на пороховой бочке, и не знаешь, кто останется работать. Особенно тяжело с шефами, ведь сейчас много наших шефов воюют. А те, что есть, – постоянно заняты,

– делится Хименес-Браво.

Рестораны, которые работают, – это важно, ведь это налоги, которые идут в бюджет и держат экономику страны на плаву, отмечает ресторатор. Если заведения перестанут работать и все пойдут на фронт, это не поможет экономике и ситуации в Украине, считает Эктор.



Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

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Поэтому, с одной стороны, хочется, чтобы были какие-то брони для тех сотрудников, которые действительно очень важны для бизнеса. Но, с другой стороны, мы понимаем, что надо собраться всем, собрать все силы, которые только есть. И кто что умеет делать лучше, должен делать это для того, чтобы приближать победу. Нам надо выиграть войну,

– говорит Хименес-Браво.

По мнению ресторатора: "Бизнес должен научиться балансировать, пока мы не победим".

Бизнесы будут останавливаться

У малого и среднего бизнеса есть большой риск не ответить на новый вызов, считает Анна Дунина, совладелица заведений "Завертайло" и HONEY: "Здесь даже непонятно, какой суперкреативной должна быть идея решения, когда ты не можешь повлиять на реальное отсутствие работников".

Совсем скоро обычные люди внутри обычных сервисов станут на вес золота, что приведет к рыночным дракам, не легче super heavyweight, где каждый раз нокдаун будет делать тот бизнес и тот бренд, который тупо имеет жирок демпинговать, поднимая зарплаты. Что, бесспорно, родит еще больше неэтичного поведения, зарубы внутри различных профессиональных комьюнити и в результате разрушит целые индустрии незрелым дилетантством за бешеные деньги, потому что квалифицированных крутых кадров просто не будет в достаточном количестве,

– делится Анна.

Ресторатор предостерегает, что заведения превратятся в "настоящий европейский сервис с 10 позициями в меню, уставшими от запар двумя официантами вместо 10, плохо взбитым капучино и недосоленным омлетом". Или же бизнесы будут останавливаться, и остановятся налоги.

Я вас предупредила: украинский сервис, который вы так обожаете и по которому так скучаете, стоит занести уже в красную книгу,

– заключает Анна.



Ресторанная жизнь во Львове / Jenia Flerman / Unsplash

"Чтобы мобилизовать 300 тысяч, напугали несколько миллионов"

Сейчас в Украине на рынке труда есть примерно 13 – 14 миллионов человек, приводит такие данные финансовый эксперт Сергей Фурса.

По его словам, на уровне мобилизации 300 тысяч человек – это лишь 2 – 3% от имеющейся рабочей силы.

Да, это при наличии на рынке нехватки рабочей силы уже сегодня. Но все равно, можно ли драматично заламывать руки и говорить, что точно некому будет работать в экономике, при выпадении 2 – 3 процентов рабочей силы? Вряд ли,

– считает Фурса.

Эксперт прогнозирует, что мобилизация в Украине приведет к уменьшению прироста ВВП в этом году, "например, вместо 4,5% мы получим рост в 4%". "Не стоит, наверное, вспоминать, что будет с экономикой без армии? Не стоит напоминать, что произошло с ВВП Мариуполя", – отмечает Фурса.

К теме Есть только одна альтернатива: ответ бизнеса, который жалуется на мобилизацию

По мнению эксперта, текущая ситуация является "просто экономическим чудом", когда во время войны самая большая угроза для некоторых видов бизнеса – ухудшение качества услуг, когда придется опуститься до среднеевропейского уровня, а не до продуктовых карточек или инфляции в 1 000%.

Проблемой является не так мобилизация, как ужасная коммуникация мобилизации. Что началось еще с декабря прошлого года. И останется на совести политиков. Действительно, чтобы мобилизовать 300 тысяч, напугали несколько миллионов, которые избегают выходить из дома и не хотят официально устраиваться на работу. То есть пиар эффект от мобилизации для бизнеса гораздо страшнее реального эффекта. И это надо понимать,

– заявил эксперт.

В то же время, по мнению экономиста Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, важны все отрасли, особенно в условиях дефицита бюджета.

Один мобилизованный, по словам эксперта, обходится государству в 1,3 миллиона гривен в год. Если государство планирует дополнительно мобилизовать условно 100 000 человек, то для этого нужно 135 миллиардов гривен бюджета.

"Я категорический сторонник экономического бронирования", – говорит Пендзин, добавляя, что "хейт" вокруг этого вопроса, связан с тем, что кто-то воюет, а кто-то откупается от войны – от полного непонимания того, что происходит.

У меня есть вопрос. А у нас сегодня воины будут воевать бесплатно? Конечно, нет. Это и есть ответ на вопрос экономического бронирования. Когда я слышу заявления о том, что кто-то будет откупаться, то подчеркиваю, что, если мы не будем сегодня искать любые источники получения средств, мы не соберем деньги, которые нужны уже сегодня людям, которые воюют,

– говорит Пендзин в комментарии 24 Каналу.

В Украине есть 30% теневого сектора, который не платит ни копейки налогов, замечает специалист.

По его словам, именно на теневой сектор и рассчитано экономическое бронирование – если бизнесмен, который работает в тени, хочет сохранить своих работников от мобилизации, он должен за это платить.