Мовиться про нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників. Про це розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Дивіться також Прибутки падають, відвідувачі на 80% – жінки: як мобілізація впливає на ресторанний бізнес

Чи будуть вносити зміни до закону про мобілізацію

Народні депутати поки що не планують вносити зміни до нового закону про мобілізацію. За словами Веніславського, деякі проблеми можна вирішити без змін у документі.

Він зазначив, що зараз немає кричущих проблем із законом. Однак він визнав існування одного нюансу, пов'язаного з підприємствами, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників.

Це стосується підприємств у сферах військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту та енергетики.

Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло,

– повідомив депутат.

Розв'язанням цієї проблеми, за словами Веніславського, стане електронне бронювання через додаток Дія. Підприємства, які мають підстави для бронювання, зможуть подавати списки працівників до Міністерства оборони.

Після верифікації цих даних з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування, інформація автоматично оновлюватиметься в системі "Оберіг", і працівники не отримуватимуть повісток.

Мобілізація в Україні: останні новини