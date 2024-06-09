Про це повідомив член комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Київ24".

Дивіться також Матиме повну юридичну силу, зокрема і на кордоні: коли в додатку Резерв+ з'явиться QR-код

За його словами, є принципова різниця між військовозобов'язаними, які з'явились до ТЦК за викликом (за повісткою), і тими, хто прийшов добровільно без повістки для уточнення даних.

Добровільне укладення контракту

У першому випадку, як правило, військовозобов'язаного відразу відправляють на медкомісію і мобілізують. У другому випадку – чоловіку дадуть вибір: чекати повістки на проходження медкомісії та мобілізацію чи добровільно укласти контракт із ЗСУ.

Якщо людина отримає повістку – вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки – вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде не мобілізована особа, а особа, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом. Вона має право укласти контракт на рік,

– сказав Веніславський.

Звільнення зі служби через один рік

Нардеп зазначив, що можливість звільнитися після року служби була спеціально передбачена для тих, хто добровільно вступає до війська.

Заява про рік контракту в ЗСУ Веніславського: відео

Водночас незрозуміло, чому ця норма закону не поширюється на добровольців, які також пішли до війська добровольцями ледь не з першого дня війни і служать вже 3 рік.

До теми Закон про мобілізацію: чому вилучили правку про демобілізацію

Демобілізація

В новому законопроекті про мобілізацію була передбачена норма про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби, тобто через 3 роки. Однак згодом її вилучили із законопроекту. Закон прийняли без строків демобілізації.