Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский в эфире телеканала "Киев24".

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По его словам, есть принципиальная разница между военнообязанными, которые появились в ТЦК по вызову (по повестке), и теми, кто пришел добровольно без повестки для уточнения данных.

Добровольное заключение контракта

В первом случае, как правило, военнообязанного сразу отправляют на медкомиссию и мобилизуют. Во втором случае – мужчине дадут выбор: ждать повестки на прохождение медкомиссии и мобилизацию или добровольно заключить контракт с ВСУ.

Если человек получит повестку – он является мобилизованным. Если человек пришел без повестки – он имеет право заключить контракт на зачисление на военную службу. Это будет не мобилизованное лицо, а лицо, которое добровольно вступило на военную службу по контракту. Он имеет право заключить контракт на год,

– сказал Вениславский.

Увольнение со службы через один год

Нардеп отметил, что возможность уволиться после года службы была специально предусмотрена для тех, кто добровольно вступает в армию.

Заявление о годе контракта в ВСУ Вениславского: видео

В то же время непонятно, почему эта норма закона не распространяется на добровольцев, которые также пошли в армию добровольцами чуть ли не с первого дня войны и служат уже 3 год.

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Демобилизация

В новом законопроекте о мобилизации была предусмотрена норма о демобилизации военнослужащих через 36 месяцев службы, то есть через 3 года. Однако впоследствии ее изъяли из законопроекта. Закон приняли без сроков демобилизации.