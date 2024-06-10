Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський розповів, чи планують збільшувати термін для оновлення даних.

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Чи продовжать термін оновлення військово-облікових даних

На думку нардепа, наразі жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала Комітету статистику. Відповідно до неї з 18 травня по 3 червня свої дані вже оновили понад 1,5 мільйона українців. Зокрема, 1,3 мільйона через Резерв+, 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.

Така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку,

– підкреслив Веніславський.

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