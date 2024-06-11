Варто зазначити, що такі особи не можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
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Як оновити свої дані 17-річним українцям
За словами Лазуткіна, юнакам необхідно особисто з'явитися до дипломатичних установ, принести свої документи та стати на військовий облік. Після цього дані будуть передані до ТЦК та СП в Україні.
Це дуже важливо, тому що не так перевантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб у майбутньому застосувати свої знання на благо України,
– наголосив він.
У Сухопутних військах ЗСУ раніше пояснили, що постановка на військовий облік не пов'язана з мобілізаційними заходами, які тривають у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Міноборони повідомили, що в застосунку Резерв+ з'явиться не лише QR-код, а й можливість видалити напис "у розшуку" для військовослужбовців.
- За словами Федіра Веніславського, представники ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних, якщо особа не знаходиться у розшуку.
- Він також наголосив на тому, що електронних повісток через електронні кабінети не буде. Це також і стосується направлень на ВЛК