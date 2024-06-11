Варто зазначити, що такі особи не можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Як оновити свої дані 17-річним українцям

За словами Лазуткіна, юнакам необхідно особисто з'явитися до дипломатичних установ, принести свої документи та стати на військовий облік. Після цього дані будуть передані до ТЦК та СП в Україні.

Це дуже важливо, тому що не так перевантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб у майбутньому застосувати свої знання на благо України,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", всі громадяни України чоловічої статі, яким у рік постановки на військовий облік виповнюється 17 років, мають ставати на облік щорічно протягом січня.

У Сухопутних військах ЗСУ раніше пояснили, що постановка на військовий облік не пов'язана з мобілізаційними заходами, які тривають у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.

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