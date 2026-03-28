Кого именно касаются изменения согласно закону №13347?

263 голосами "за" народные депутаты поддержали новые нормы закона, которые предусматривают обязательную военную службу перед работой в государственных органах. Прохождение службы будут проверять у кандидатов-мужчин, в возрасте до 60 лет, которые планируют работать на государственных должностях впервые. Об этом говорится в принятом законопроекте №13347 О подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Смотрите также Юноши 2009 года должны стать на воинский учет до 31 июля: что будет, если этого не сделать

Законодатели фактически изменили правила доступа мужчин к государственной службе. Чтобы начать работать в государственных органах центральной или местной власти, мужчины должны будут пройти военную службу, в частности в военном резерве или по программе подготовки офицеров запаса. Также считается приемлемым прохождение кандидатом базовой военной подготовки. Однако обязательный военный опыт станет обязательным для таких граждан через год после отмены военного положения.

Как пишет "Слово и дело", народный депутат Федор Вениславский отметил, что норма закона будет обязательной для кандидатов на государственную службу, в органах прокуратуры или Национальной полиции. В силу закон вступит после подписи президента.

К слову, эти нормы не касаются женщин. Для них порядок доступа к госслужбе остается неизменным. Также военный опыт не потребуется от лиц, которые по состоянию здоровья непригодны к военной службе.

Что предшествовало?